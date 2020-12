Marani a Sky: “Inaccettabile Pirlo a -11 da Sarri che è stato sottovalutato l’anno scorso!”

Matteo Marani, vice-direttore nel post-partita di Juventus-Fiorentina ha commentato la pesante sconfitta bianconera negli studi di Sky: “Non si può entrare in campo così, non è accettabile. La Juve può finire sesta a Natale se le altre vincono, ha -11 su Sarri e -13 su Allegri, rendiamoci conto. Non ha continuità, ha pareggiato pure con Benevento e Verona, e’ indietro. Ha idee interessanti, ma conta anche altro e non ha mai gestito un gruppo. La Juve le superava sempre queste avversità Si è sottovalutato il lavoro di Sarri l’anno scorso che ha fatto un lavoro eccellente ed ha vinto forse due volte tra stop e ripresa”