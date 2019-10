Marani a Sky: "Gli azzurri hanno vinto una partita difficile contro il Verona"

Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare per commentare il momento del Napoli: "Il Napoli si è messo alle spalle tutte le tensioni delle ultime settimane e la testimonianza sta in quell'abbraccio finale della squadra che abbiamo visto più volte.



Parole ADL? Ha fatto bene De Laurentiis a intervenire, fare un punto, fare chiarezza. L'ha fatta e il Napoli ha vinto una partita non facile, contro una squadra forte come l'Hellas Verona. Quello che era mancato al Napoli finora era il gol di Milik ed è arrivato".