Marchegiani a Sky: "Dopo l'1-0 ha giocato solo il Napoli, ma forse calcia poco in porta"

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il posticipo vinta dal Milan al San Paolo: "Il Napoli per me ha giocato bene, dopo l'1-0 ha giocato solo il Napoli ma forse calcia poco per la mole di gioco che produce. Gattuso se la prende forse con i giocatori di maggiore qualità, ma per me il Napoli ha giocato bene".