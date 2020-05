Marchegiani a Sky: "SerieA? Se c'è data obbligatoria per finire urge fare in fretta"

L'ex portiere della Lazio Luca Marchegiani è intervenuto ai microfoni di Sky, nella trasmissione Sky Calcio Club, in merito ad una possibile ripresa del calcio giocato: "La chiarezza delle regole è fondamentale. Serve avere dei paletti chiari. Capisco che le società stanno temporeggiando, la Serie B è in una situazione molto complicata, non sanno cosa fare. Se c'è una data obbligatoria per finire la stagione bisogna fare in fretta, in questo momento non abbiamo la certezza di riprendere e di portare a termine la stagione"