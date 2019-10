Marchegiani elogia Milik: "I due gol sono perfetti, da centravanti vero"

A Sky Calcio Club è intervenuto l'ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul Napoli: "Milik ha bisogno di continuità e di essere servito in un certo modo. I due gol di ieri di Milik sono perfetti, da centravanti vero, ma non sempre il Napoli lo mette nelle condizioni giuste quindi non dipende solo da lui, ma sa fare i movimenti d'attaccante. Lui è un ottimo giocatore, chiaro è un livello sotto i big".