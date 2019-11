Marchegiani: "La squadra deve dimostrare che il ciclo non è finito"

L'ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Calcio Club: "La dialettica è stata sorprendente. Ancelotti si è pronunciato contro il ritiro. Si era già creato un non allineamento ma l'ammutinamento non andava fatto.



Come si esce da questa situazione? Non è un discorso individuale ma di anima della squadra che si sente alla fine di un ciclo. Ci vuole grande orogoglio di ricompattarsi, di dimostrare che questo non è un ciclo finito. E' l'unica strada per rinsaldare una frattura tra società e squadra.



Davide Ancelotti? Non è questo il problema del Napoli. Gli azzurri hanno poca identità, Ancelotti non dà dei riferimenti chiari, le continue rotazioni hanno fatto perdere centralità a giocatori come Mertens e Allan".