Marchegiani: "Napoli, mercato strepitoso anche se ha perso il più forte"

"Questa Champions è un’incognita per tutti. I due turni in più a gennaio arrivano in un periodo dell’anno che le squadre utilizzano per ritrovare le energie e rimettersi in condizione". L'ex calciatore e ora opinionista Sky Luca Marchegiani, parla delle coppe europee nel corso di una intervista concessa al Corriere dello Sport: "Può complicare un po’ i piani dal punto di vista della programmazione. Però va anche detto che si tratta di squadre abituate a gestire il doppio impegno: più che uno svantaggio per le cinque italiane che partecipano, può esserci un vantaggio per gli altri. E penso a Conte: nel momento in cui deve entrare nella testa e nelle gambe dei giocatori, se può farlo con tutta la settimana di lavoro davanti, lo fa meglio e più velocemente».

Questo Napoli può insidiare l’Inter?

"L’Inter è partita forte e ha confermato le mie aspettative. Sicuramente è migliorata: ha qualche alternativa in più e consapevolezza. Si vede da come approccia e gestisce le partite. L’Inter è davanti a tutte. Il Napoli ha fatto un mercato strepitoso, pur avendo perso il giocatore più forte che aveva. Quando vedremo Gilmour, McTominay e Lukaku al 100%, potrà giocarsela per i primi posti. Probabilmente è quella che può dare più fastidio all’Inter".