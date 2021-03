Marchegiani su Osimhen: "Era un po' la sua gara, non si può giudicare"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Luca Marchegiani ha commentato la vittoria del Napoli contro il Bologna: "La squadra di Mihajlovic deve essere più concreta, perché ha avuto la supremazia, tanto possesso palla e parecchie potenziali occasioni. Nel secondo tempo però ha fatto pochi tiri in porta. Nel primo tempo, un bel palo e una bella occasione di testa di Palacio, ma la squadra di Sinisa Mihajlovic sembra che concretizza troppo poco rispetto al volume di gioco prodotto.

Sul Napoli: "E' vero che le assenze hanno condizionato stagione, ma questo non vale solo per gli azzurri: è giusto dire che questa condizione riguarda un po' per tutti.

Victor Osimhen? Quella di oggi non è la partita per giudicarlo. Questa era un po' la sua gara, perché il numero è entrato a spazi aperti, con le squadre allungate. Il nigeriano è un giovane bravo ma deve dare di più contro le difese chiuse. Quello è stato il vero problema del Napoli".