Marchegiani: “Una mossa della Lazio ha complicato il solito gioco del Napoli”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato tatticamente Napoli-Lazio.

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato tatticamente Napoli-Lazio: “ La mossa della Lazio è stata quella di non dare palleggio e di restare sempre molto corta e stretta in campo. Volevo evidenziare la posizione di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, che hanno giocato sempre davanti ai loro due omologhi Zielinski e Anguissa. Per giocare sulla traiettoria di passaggio e impedire ai difensori centrali di trovare questo passaggio in verticale.

Poi dove non arrivava Vecino, che faceva un lavoro in orizzontale su uno e sull’altro, stringeva l’esterno come Zaccagni. Il Napoli non è riuscito a dialogare in mezzo ai reparti della Lazio. Poi alcuni limiti sono stati della squadra di Spalletti, che ha sfruttato poco il cambio gioco e la palla in profondità. Questo è stato un aspetto che ha complicato il solito gioco del Napoli”.