Marchesi consiglia Osimhen: "I rigori vanno battuti in questo modo"

Rino Marchesi, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live: "Da calciatore i rigori li battevo guardando il portiere, non si pensa, si guarda dove poi mettere la palla, aspettavo di solito che si muovesse. Il Napoli deve un po' assestarsi ma ha gli ingredienti per tornare come lo scorso anno, è un momento un po' particolare, può tornare ai suoi livelli. L'Inter? Altrettanto forte, ha due squadre. Il Napoli può risalire la china, se la squadra torna in condizioni psicofisiche adeguate sarà di nuovo protagonista".