Marchetti: "McTominay meno tecnico ed elegante di Hamsik. Non so se sia il suo erede"

Luca Marchetti, giornalista Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte per commentare l'ultimo mercato appena concluso con i movimenti e le operazioni del Napoli: "L'acquisto più importante è stato Lukaku, fortemente voluto da Conte. Ci sono stati altri acquisti ma ci aspettiamo tanto da Big Rom, anche perché è stato preso nonostante la mancata cessione di Osimhen. Big Rom e Conte hanno fatto insieme tante cose, sia a livello personale che collettivo. Poi l'attaccante, con i gol, ti regala le emozioni più forti e ti fa vincere le gare.

McTominay? Può giocare nel centrocampo del Napoli a tre e a due, ci siamo interrogati su questi possibili cambi tattici. Il Napoli ha fatto una campagna acquisti cercando di avere coppie di calciatori equivalenti, anche in linea mediana. Però si può anche cambiare qualcosa a livello tattico e sarebbe una risorsa in più. Lo scozzese non so se può essere l'erede di Hamsik, diciamo che è più muscolare ma meno tecnico di Hamsik, che era anche più elegante. Auguro a Scott di fare nel Napoli in parte quello che ha fatto lo slovacco".