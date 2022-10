Marchetti su Spalletti nel post Ajax: "Sembrava che avesse perso 6-1"

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky, è intervenuto a Radio Marte in "MSL-Forza Napoli Sempre":

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky, è intervenuto a Radio Marte in "MSL-Forza Napoli Sempre": "Secondo me Spalletti è stratega ma è anche bravissimo come tattico. Lui stimola i giocatori e anche l'ambiente, come abbiamo visto nell'intervista del dopo partita dell'altra sera. Sembrava che avesse perso 6-1 e non uno che ha vinto. Non ci si può dimenticare di Osimhen nonostante Simeone e Raspadori. Non si può pensare ora di vendere un calciatore come il nigeriano. In futuro ci sarà spazio per tutti. Soprattutto ora che si gioca ogni tre giorni. Giuntoli col mercato di quest'anno ha vinto l'Oscar; è stato bravissimo nell'individuare i calciatori e nella conduzione delle trattative.

Alcuni dei calciatori presi il Napoli li seguiva da tempo ed ha acquistato, dunque, giocatori funzionali e di gran qualità, a prezzi relativamente bassi. A questo Napoli ora non manca nulla. Successivamente potrebbe mancare l'equilibrio oltre l'esperienza. La piazza dovrà essere clemente ove mai arrivasse qualche pareggio di troppo e non dobbiamo dimenticare le cose che stiamo dicendo adesso.