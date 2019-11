Marchisio: "Scudetto? Il Napoli ha perso terreno, sarà sfida tra Juve e Inter"

"E' un bel campionato, anche se ancora è presto per dare giudizi. Napoli e Roma comunque hanno perso terreno, quindi penso che alla fine sarà una sfida tra Juventus - super favorita - e l'Inter". Così a Sky Sport Claudio Marchisio, il quale dice la sua sulla stagione in corso: "La squadra nerazzurra stra trovando anima e identità, resta da vedere se riuscirà a tenere per tutta la stagione".

La Nazionale italiana vince e convince.

"Sono contento di vedere una Nazionale così. Oltre alla vittorie, c'è un percorso intrapreso in vista dell'Europeo. Speriamo che sia stata imboccata la strada giusta. I giovani talenti? Devono compiere il loro percorso senza fretta. Seguo con attenzione Barella e Zaniolo".