Marcolin a Canale 8: “Vi anticipo come giocherà Allegri col Napoli”

Così ai microfoni di Canale 8

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

"Non credo che Kvara abbia fatto male, con l’Inter era marcato da quattro uomini”. Queste le parole di Dario Marcolin, ex calciatore ed ora opinionista di Dazn, che è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”.

“Allegri avrà visto 7 volte quella partita, la Juventus verrà a Napoli a giocare compatta per ripartire. Questa partita di venerdì determina molto, è più difficile per chi sta davanti. La Juve ti aspetterà, è inevitabile. Che la partita con l’Inter sia d’insegnamento per il Napoli”.