Marcolin a Dazn: "Il duo Maksimovic-Koulibaly si conferma un baluardo!"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, ha commentato il finale della sfida tra Napoli ed Hellas ai microfoni di Dazn subito dopo il triplice fischio: "Non era facile vincere qua a Verona, ho visto una crescita ulteriore del Napoli. Ancora una volta il baluardo Maksimovic-Koulibaly non ha fatto passare nessuno".