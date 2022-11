Marcolin: "Attenzione ad un giocatore dell'Atalanta, bravo tra la linee come Zielinski"

"Tra Ostigard e Juan Jesus preferirei Juan Jesus che con Kim ripete quello che una volta avveniva tra Albiol e Koulibaly".

Dario Marcolin, commentatore Dazn ed ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in 'Forza Napoli Sempre': "Il Napoli stravincendo il girone Champions è entrato un po' nell' Olimpo delle grandi squadre al pari di Bayern Monaco, Real Madrid...ha i riflettori puntati addosso. La sconfitta dell'altra sera ha il sapore della vittoria, perciò non credo possa influire in vista della partita contro l'Atalanta. Quest'anno i bergamaschi giocano diversamente: meno uomo contro uomo a tutto campo, più praticità, più uomini dietro la linea della palla. L'Atalanta oggi lascia fare la partita agli avversari per poi ripartire in contropiede. Davanti fanno sempre male con Lookman che sta facendo molto bene. È rientrato Zapata contro l'Empoli ma non so se sarà titolare. Secondo me un giocatore da tenere d'occhio è Koopmeiners, bravo a navigare tra la linea di centrocampo e l'attacco. E' un po' come Zieliński che accompagna l'azione e diventa quasi un attaccante aggiunto. Io a Bergamo tra Lozano e Politano partirei sempre con il secondo perché un pochino più funzionale. Tra Oliveira e Mario Rui partirei con quest'ultimo che è il regista della fascia sinistra. Tra Ndombelè e Zieliński non avrei pensieri perché il polacco ha riposato e lo ritrovi fresco. Tra Ostigard e Juan Jesus preferirei Juan Jesus che con Kim ripete quello che una volta avveniva tra Albiol e Koulibaly".