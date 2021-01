Marcolin boccia l'ipotesi Benitez: "Farebbe fatica, i tempi sono cambiati"

Dario Marcolin, ospite de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, ha posto i suoi dubbi sull’ipotesi Benitez: “Benitez gioca come sta giocando Gattuso adesso, ovvero col 4-2-3-1. I cavalli di ritorno non sono mai andati bene, ci vuole un entusiasmo nuovo e diverso. Durante la sua gestione ha aiutato il Napoli rendendolo più internazionale con un mercato ad-hoc, ma i tempi sono cambiati e farebbe fatica”.