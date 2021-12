Marcolin: "Col Milan fondamentale Anguissa per un aspetto tattico"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il gioco palla a terra del Milan è un po' macchinoso, ma loro hanno anche l'alternativa della palla lunga su Ibrahimovic. Per il Napoli sarebbe fondamentale il recupero di Anguissa, anche al 50%".