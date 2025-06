Marcolin: "De Bruyne al Napoli può fare tre ruoli. Lo vedo anche con Lukaku"

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Bonny è un bel profilo, è giovane e ricorda anche un po’ Lukaku per fisicità. Ndoye ha fatto benissimo quest’anno, ha molta personalità soprattutto nell’uno contro uno. Secondo me è stato tra i migliori tre esterni sinistri della Serie A. Leao? Per assurdo l’allenatore perfetto per lui sarebbe Conte che sono sicuro lo metterebbe in riga. Con Conte troverebbe continuità, Conte ti fa lavorare tanto e la fortuna di Leao potrebbe essere incontrare uno come Antonio Conte.

De Bruyne? Giocherebbe al posto di Raspadori, poi con Lukaku ha un feeling particolare. Poi se Anguissa andasse via De Bruyne potrebbe giocare nei tre di centrocampo. Io poi preferirei vedere De Bruyne insieme a Lobotka davanti la difesa anzichè metterci McTominay che perderebbe tanto se arretrasse il raggio d’azione. Gilmour? Dà qualcosa di diverso al centrocampo del Napoli, magari viene sottovalutato ma si fa un errore. Non ricordo una partita giocata male da Gilmour quest’anno”.