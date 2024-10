Marcolin esalta Buongiorno: "Calciatori così in Italia non si vedevano da tanto"

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku è una macchina diversa dalle altre, deve lavorare, smaltire ed andare sulla velocità. Ha il vantaggio di conoscere a memoria il suo allenatore. Poi se andiamo sull’aspetto tattico dico che Lukaku porta via dei giocatori, tiene bassa la difesa avversaria ed apre gli spazi per i vari Politano, Mctominay e Kvaratskhelia. Conte lo ha voluto proprio per questo. Lukaku è funzionale al progetto di Conte, se ci fosse stato Osimhen il Napoli avrebbe dovuto cambiare modo di giocare. Il gruppo che va tutto in una direzione prevede Lukaku come terminale offensivo e come professionalità. Il Napoli l’ha comprato per l’aspetto del campo, ma anche perché lo riconosce come il trascinatore di questa squadra. I più giovani si appoggiano su quelli di esperienza per fare la prestazione.

Anche Buongiorno, quando vede che Lukaku si sporca le mani gli viene da emularlo. Buongiorno mi stupisce perchè ha grande qualità nella fase difensiva e nella costruzione. E’ un giocatore che non avevamo in Italia da tanto tempo. McTominay? Con lui il centrocampo è più di inserimento e meno tecnico. Conte in Serie A non è mai arrivato terzo, è arrivato o primo o secondo, perciò diciamo che è sintomo di garanzia”.