Marcolin: "Gasperini al Napoli? Non credo, a Bergamo è un totem intoccabile"

"Immagino uno scenario alla Ferguson, immagino tutta la carriera all’Atalanta".

TuttoNapoli.net

Dario Marcolin, opinionista ed ex giocatore del Napoli, ha parlato a 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Per quanto riguarda il nuovo allenatore Napoli, potrebbe esserci una novità che viene fuori. Il sogno è Conte, la realtà è italiano. De Rossi si è consacrato con la Roma anche in Europa e se la Roma non lo conferma avrà numerose offerte. Altro nome è Stefano Pioli se il Milan non lo conferma.

Gasperini? Non credo, immagino uno scenario alla Ferguson, immagino tutta la carriera all’Atalanta. Lì gode di una grandissima considerazione, è considerato un totem intoccabile. Il Napoli deve provare a qualificarsi con tutte le sue forze all’Europa League, che resta una competizione frequentata anche da squadre importanti. Io sono anche per la Conference: seppur considerata inferiore, è comunque una competizione europea e in Europa sempre meglio andarci. Con il Frosinone il Napoli è stato un po’ superficiale: quest’anno gli azzurri non hanno mai fatto una buona fase difensiva, con tutti e tre gli allenatori si sono ripetuti sempre gli stessi errori, si sono subiti sempre gol analoghi. Calzona dice che la squadra non avverte il pericolo. Tutti sono in giro per il campo, è un difetto grande che ha avuto il Napoli quest’anno con tutti i tre allenatori. Ha badato sempre ad attaccare senza mai pensare alla difesa.

Che senso devono avere le ultime sei giornate? I calciatori devono provare fino in fondo a qualificarsi all’Europa. Gli scontri diretti mi preoccupano perché Roma e Bologna saranno al Maradona, quest’anno terra di conquista per gli avversari del Napoli”.