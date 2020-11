Marcolin: "Gattuso in conferenza stampa parla anche alla squadra, ora vige la sua legge..."

Dario Marcolin, ex giocatore del Napoli e commentatore di Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "L'allenatore quando parla in sala stampa parla alla squadra, dunque manda dei segnali. L'anno scorso si è accomodato su tante cose, oggi c'è la legge di Rino Gattuso e si fa come dice lui. Ha gli attributi per dire la verità. Mario e Ghoulam che sono stati pizzicati indicano che lui ha la sua teoria. Il Napoli ha fatto una gran crescita, le partite dove non hanno fatto bene aprono una casella nella testa dei giocatori".