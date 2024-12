Marcolin: "Il Genoa può rivelarsi rognoso. Juan Jesus per Buongiorno? Ha una sua logica"

vedi letture

“Kvaratskhelia verrà degnamente sostituito da Neres che ha mostrato con l’Udinese di essere all’altezza. L’assenza di Buongiorno - ha detto l’ex centrocampista azzurro e allenatore Dario Marcolin a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - preoccupa perché il difensore ha avuto un impatto importante sulla solidità del Napoli. Bisogna capire che risposta darà la squadra ed il reparto a questa assenza. Il Genoa ha ritrovato compattezza e solidità con Vieira, ha avuto un atteggiamento molto difensivo con il Milan ed ha sviluppato buone capacità difensive col nuovo allenatore. Ha dimostrato di saper difendere più che attaccare, tant’è che Un 4-4-2 molto ordinato, con grande densità davanti all’area di rigore.

Il Napoli farà la partita ma dovrà stare attento al Genoa, che potrebbe rivelarsi rognoso come il primo tempo dell’Udinese, ma giocando in casa forse proporrà qualcosa in più rispetto alla gara con il Milan. Se Conte dovesse scegliere Juan Jesus per sostituire Buongiorno sceglierebbe l’esperienza ed anche il cambio testuale, perché giocherebbe un mancino per un mancino. Il rendimento del brasiliano è dipeso anche dallo scarso utilizzo. Con un minutaggio maggiore le sue prestazioni possono crescere.

L’organico del Napoli ha senz’altro bisogno di arricchirsi di un difensore centrale e, più che di un esterno, di un centrocampista offensivo e tecnico, di qualità. Il trio di centrocampo garantisce buona fisicità ma manca la qualità e la tecnica. Raspadori potrà diventare un’ottima pedina di scambio per il Napoli in fatto di mercato: non ha trovato spazio con Conte e non ha mai trovato consacrazione con gli azzurri, è legittimo possa desiderare di essere protagonista altrove”.