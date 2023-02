Marcolin: "Il Napoli ha un vestito per ogni occasione, ha 3 diversi piani per vincere"

Dario Marcolin, ex calciatore ed ora opinionista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante 'Ne Parliamo il Lunedì'

Dario Marcolin, ex calciatore ed ora opinionista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante 'Ne Parliamo il Lunedì': "Il Napoli ha tre diversi piani per vincere una partita. Il piano A: possesso palla, piano B: palla lunga su Osimhen, piano C: la qualità singoli che fanno la differanza. Il Napoli ha un vestito per ogni occasione. Domani è un test diverso e per Spalletti c'è qualche preoccupazione, i primi 20' in Champions sono difficili".