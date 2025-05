Marolda scettico su De Bruyne: “34 anni e nelle ultime 2 stagioni ha avuto diversi infortuni”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su TeleVomero: “Trattativa De Bruyne? Ha vinto una ventina di trofei di squadra e una quarantina a livello personale, quindi come calciatore non si discute. A giugno però compirà 34 anni e nelle ultime due stagioni ha saltato 30 e 13-14 partite per infortunio. Mi chiedo quante volte bisogna pensarci prima di procedere al suo acquisto.

Passaggio al 4-3-3 con il ritorno di Neres? A questo modulo sono legati i migliori risultati del Napoli in questa stagione, mentre il 3-5-2 è stata una sciagura per gli azzurri. La mia paura è che il rientro del brasiliano, come accaduto con altri calciatori in precedenza, possa essere affrettato. Questione stadio? L'unico modo di andare avanti in questa storia è assecondare le idee di ADL, che parla di costruire un impianto da un'altra parte ma in realtà punta al Maradona. Va poi considerato che, senza la squadra azzurra, la struttura di Fuorigrotta servirebbe a poco e sarebbe solo una spesa per le casse del Comune".