Marcolin: "Il Napoli non sa difendersi, Spalletti è passato a 5 per un motivo"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto Dario Marcolin, l’allenatore ed opinionista Dazn: "Prima delle due ultime partite eravamo quasi tutti sicuri che il Napoli fosse il favorito tra le tre lì davanti. Nel finale delle partite con Fiorentina e Roma, dal minuto 70 al 90, ha sempre regalato qualcosa alle avversarie. Con lo schieramento a 5 il baricentro del Napoli si è abbassato, ho sempre detto che è una squadra che ha la situazione di confort quando ha la palla tra i piedi e fa fatica quando deve difendersi. Ricordate quando Spalletti disse a Bologna che non dovevano abbassarsi e difendere bassi perché non lo sapevano fare? Sto cercando di capire se è solo una questione di condizione fisica, perché c’è stato un calo nel centrocampo. Perché Spalletti è passato a 5 in difesa nel finale? Non per difendere il risultato, ma perché sapeva che la sua squadra era in difficoltà sul piano fisico. Per lo scudetto dico che è ancora tutto aperto, ma se devo dare delle percentuali al Napoli dico 30% sì e 70% no”.