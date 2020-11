Marcolin incorona Bakayoko: "Fondamentale, ha dato sicurezza a tutto il reparto"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e commentatore tecnico per Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Bakayoko è fondamentale che sia in campo, ha aggiunto fisicità ed una condizione fisica che è cresciuta molto, ha dato sicurezza a tutto il reparto. C'è da capire se il Napoli giocherà 4-2-3-1 come sempre o cambierà qualcosa".