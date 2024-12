Marcolin: "L'Inter è la squadra da battere, se la vedrà con Napoli e Atalanta"

"Lo dico sempre a Simone, il 3-5-2 sembrava qualcosa di bloccato e con lui è diventato un metodo ultra offensivo". A parlare, di Simone Inzaghi, è Dario Marcolin. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il commentatore televisivo, compagno di squadra del tecnico dell'Inter ai tempi della Lazio, analizza la crescita dell'allenatore nerazzurro a due giorni dal rotondo successo ottenuto con il risultato di 6-0 proprio in casa dei biancocelesti: "È cresciuto soprattutto nella capacità di trasmettere le sue idee ai giocatori, l'Inter pensa con una sola testa. Penso a Dumfries, Simone lo ha invagato".

Manca qualcosa in Europa? "Ormai è lì anche in Champions, ha fatto una finale, tutti piazzano l'Inter tra le migliori. In coppa devono girare tante cose, non basta la bravura. In campionato, invece, se la vedrà con Napoli e Atalanta, ma non c'è dubbio che quella vista contro la Lazio sia ancora la squadra da battere".

Mancano i gol di Lautaro. "Però va vista la prestazione, all'ultimo minuto era ancora in pressing. Magari da gennaio ne farà dieci e tornerà in media, quello che più importante è il fatto che sia funzionale ai compagni. Lui e Thuram sono come marito e moglie, semmai il problema è non avere attaccanti con altre caratteristiche alle loro spalle".