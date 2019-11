Marcolin non ha dubbi: "4-3-3 modulo perfetto per il Napoli, ecco chi schiererei da regista"

Dario Marcolin, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato del possibile cambio modulo del Napoli: “Per i giocatori del Napoli non c’è bisogno di allenare i 4-3-3, l’idea che questa squadra possa rendere al meglio con quell’assetto. Molti dicono che manchi un regista, ma credo che Fabiàn possa interpretare quel ruolo. Questa squadra in passato ha fatto grandi cose con quel modulo, solo Fabian è l’unico che non ha giocato con Sarri con quello schieramento. Lozano? Per me deve giocare a destra, lì gli ho visto fare le cose migliori".