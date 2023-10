Marcolin: "Osimhen? Ho dubbi sulla sua leadership dopo il rigore di Lecce"

L'ex capitano del Napoli Dario Marcolin è intervenuto a Canale 8

TuttoNapoli.net

L'ex capitano del Napoli Dario Marcolin è intervenuto a Canale 8: "Squadra e tecnico si sono confrontati, cosa normalissima, e tutto ciò ha fruttato. L'atteggiamento è cambiato e le vittorie hanno lavato letteralmente la testa del gruppo. Garcia ha rischiato molto gestendo come ha fatto impieghi e sostituzioni ma gli è andata benissimo: oggi ha dalla sua una tra le squadre di Champions più fresche del panorama in termini di energie fisiche. Chiaro che la partita di questa sera è molto difficile ma potrebbe anche costituire una svolta verso l'alto come lo fu lo scorso anno quella con il Liverpool.

Lobotka giocherà in marcatura su Bellingham, mentre i due terzini Di Lorenzo e Olivera, quando il Real attacca dovranno stringersi fino a giocare in braccio a Ostigard e Natan. Su Osimhen mi conforta il fatto che sia uno di straordinario rendimento in campo, indipendentemente da ciò che gli accade attorno. Mi sarei aspettato tuttavia da lui che avesse preso il pallone a Lecce per calciare il rigore. Non lo ha fatto e questo mi porta ad avere dubbi sulla sua leadership".