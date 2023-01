Marcolin pazzo di Osimhen: “E’ l’attaccante più forte che c’è in Italia, nessuno come lui”

Dario Marcolin, ex calciatore ed ora opinionista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”

Dario Marcolin, ex calciatore ed ora opinionista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”: “Il Napoli ha avuto il 75% di possesso palla con la Salernitana. Gli azzurri hanno costretto i granata a difendere e a correre a vuoto. In questo momento Osimhen è l’attaccante più forte che c’è in Italia. Non trovo un concorrente pari a lui”