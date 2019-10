Marcolin: "Sbagliato solo col Cagliari, ma Napoli che è in linea con tutto"

Nel corso di Canale 21, l'ex azzurro Dario Marcolin ha parlato della vittoria del Napoli: "Il Salisburgo non perdeva in casa da una vita e poi ci sono tanti episodi con l'abbraccio importante di Insigne ad Ancelotti e Mertens che ha superato i numeri di Diego e sta diventando il leader del Napoli. Fa piacere vedere un Napoli così, l'unica partita sbagliata forse è quella col Cagliari perché altrimenti sarebbe in linea con tutto".