Marcolin su Zielinski: "Ho smesso di difenderlo, l'anno prossimo con Mertens titolare"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto Dario Marcolin, l’allenatore ed opinionista Dazn: "Bisogna fare una scelta su Zielinski. Perché con lo Zielinski valutato quest’anno non parti con lui titolare, l’anno prossimo partirei con Mertens dietro a Osimhen. Il Mertens visto nelle ultime gare si muove bene, ti dà l’ultimo passaggio e gli avversari non lo prendono mai. Il Genoa perde la partita sulla posizione di Mertens, non l’hanno mai preso e lui ha fatto quello che voleva. Il Torino è una squadra spigolosa e anche in quella partita è stato il migliore in campo. Mertens fa le giocate in verticale, fa gol e non perde mai palla. Zielinski invece la perde sempre. Tra i due non avrei dubbi, valuto Dries 8 e il polacco 6. Quando ho visto Zielinski in ritiro ho visto un campione, ma poi lo devi dimostrare in campo. Ormai ho smesso di difenderlo. Non è una questione di ruolo, devi sapere giocare in tutte le posizioni. Questo è un calcio che non ti aspetta”.