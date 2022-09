Marcolin sull'assenza di Osimhen: "Ho la mia idea su chi debba partire titolare"

Così parla Dario Marcolin dagli studi di Canale 8 durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì.

"“Il Napoli è costruito per giocare per una prima punta forte e fisica, la prima cosa che mi viene in mente è fuori Osimhen, dentro Simeone per caratteristiche. Spalletti sta cercando anche soluzioni alternative, come Raspadori". Così parla Dario Marcolin dagli studi di Canale 8 durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì.

"Glasgow e Milan hanno la stessa importanza, sono due gare molto delicate. Io penso che debba giocare Simeone dall’inizio per non cambiare la struttura del Napoli, magari un’ora in entrambe le gare. Senza Osimhen il Napoli cambia, perchè la sua verticalità ti costringe a fare una partita difensiva. Se giochi con Raspadori, che viene spesso incontro, fai fare meno lavoro. Osimhen fa lo stesso tipo di lavoro che fa Immobile".