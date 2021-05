Marcolin svela: "Mi avevano detto che in caso di Champions sarebbe arrivato Allegri"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli ed attuale opinionista televisivo, ha parlato a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.“Credo sia difficile che Inzaghi resti alla Lazio. Domani ci dovrebbe essere un colloquio con Lotito per capire il suo futuro. Io con Conceicao ci ho giocato tre anni. Ha fatto 4 anni dal Porto, ha vinto due campionati ma è emergente. Vanno di moda gli allenatori portoghesi al momento. A me hanno detto che se il Napoli andava in Champions arrivava sicuro Allegri, adesso non so cosa possa succedere. Attenzione ad Antonio Conte all'Inter. Può saltare anche lui perché ci sono tante incomprensioni".