Marcolin torna su Napoli-Real Sociedad: "Ai baschi è andata di lusso! Che risposta dopo l'AZ..."

Dario Marcolin, ex centrocampista e capitano del Napoli, è tornato sulla partita contro la Real Sociedad ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La gran giocata di Zielinski con controllo e tiro in diagonale ha cambiato la tranquillità del Napoli, che ha subito la Real Sociedad che comandava il gioco. Fondamentalmente ai baschi è andata di lusso, acciuffando il risultato alla fine. Se pensi alla partita persa con l'AZ e poi vedi la classifica col Napoli primo capisci che una risposta da parte degli azzurri in Europa c'è stata".