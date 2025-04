Marcolin: "Visto chi ha segnato nell'Inter? Due 'riserve'. È questo il plus rispetto al Napoli"

vedi letture

L'ex calciatore e oggi commentatore Dario Marcolin, intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di 'Dazn Serie A Show', ha detto la sua riguardo i temi principali in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lukaku? Lui nell’intervista che ha fatto post-partita ha detto: ‘Sì oggi i ragazzi mi sono piaciuti’… Cioè parla da allenatore, è il secondo di Antonio Conte (ride, ndr). Corsa Scudetto? L’Inter ha vinto 2-1 contro l’Udinese con due gol di due giocatori che non sono titolari, questo secondo me è un plus che l’Inter ha in più rispetto al Napoli. Dall’altra parte, la cosa che aggiungo al Napoli è che stanno tornando i giocatori che hanno fatto cambiare la qualità offensiva. Il Napoli contro il Milan, rispetto alle altre partite, ha creato ancora di più”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).