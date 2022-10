Marelli: "Espulsione Laurienté sbagliata. Rigore per il Napoli c’era, non capisco il VAR…”

L'ex arbitro Luca Marelli, nel post-partita di Napoli-Sassuolo su DAZN, ha commentato gli episodi da moviola.

L'ex arbitro Luca Marelli, nel post-partita di Napoli-Sassuolo su DAZN, ha commentato gli episodi da moviola, partendo dall'espulsione di Laurienté per doppio giallo: "La prima ammonizione è sbagliata, perché c’è fallo su Lobotka ma non c’è imprudenza e neanche azione potenzialmente pericolosa perché il Sassuolo era tutto schierato. Sul secondo fallo, invece, il giallo è ineccepibile, c’è imprudenza e l’intervento è molto in ritardo.

Rigore chiesto dal Napoli? Il tocco di mano è veramente molto evidente, nel replay si vede il braccio di Rogerio larghissimo e c’è un movimento verso il pallone. Sinceramente mi difficile capire per quale motivo il Var Marini non sia intervenuto. All’arbitro un episodio del genere può sfuggire, perché i tocchi di mano sono veramente molto complessi, al Var non poteva sfuggire. C’era necessità di un on field review con calcio di rigore senza ammonizione, perché non si trattava di un tiro in porta”.