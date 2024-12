Marelli: "Gol di De Ketelaere era da annullare. Ma il Var non poteva intervenire"

Luca Marelli, commentatore arbitrale per Dazn, ha analizzato le proteste di Paulo Fonseca in occasione della rete di Charles De Ketelaere, che ha deciso la vittoria dell'Atalanta sul Milan: "Le proteste sono sulla prima rete dell'Atalanta, segnata da De Ketelaere. Non si tratta di una spinta, ma di un appoggio con le due mani su Theo Hernandez: si aiuta poggiando le due mani sulle spalle di Theo e questo lo aiuta a compiere il movimento che voleva compiere. Theo viene anche spostato, non può intervenire sul pallone.

È un episodio che ci porta un po' a quanto successo durante Inter-Napoli. Sono episodi diversi, ma hanno la stessa ratio: in un caso è un rigore fischiato per contatto minimo, su cui il VAR non può intervenire, perché c'è un contatto. In questo caso c'è stata una valutazione dell'arbitro su un contatto che c'è stato e il VAR non può intervenire allo stesso modo. In questi casi vale la valutazione di campo.

Spiegato perché il VAR non è intervenuto, a mio parere è una rete da annullare in campo, perché l'appoggio di De Ketelaere è decisamente irregolare, si appoggia con le due braccia su Theo Hernandez e quest'ultimo non può compiere il movimento che voleva compiere, cioè allontanare il pallone".