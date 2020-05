Marelli insiste: "Il Var sui cartellini gialli non può intervenire, non erano possibili dialoghi con Orsato"

Dopo le parole sul suo blog, l'ex arbitro Luca Marelli è intervenuto ai microfoni di Campania Sport, trasmissione in onda su Canale 21 sulla tanto discussa vicenda Pecoraro: "Hanno parlato un centinaio di persone che non sanno una mazza dell'argomento. Non capisco come si torni su una questione del genere due anni dopo. Il testo dell'intervista ha tanti inesattezze: il VAR sulle ammonizioni non può intervenire, e quindi non ci possono essere file audio di comunicazione tra VAR e Orsato. L'ammonizione di Pjanic non fa propendere alla espulsione e quindi il VAR non può intervenire. Il broadcast non manda il file audio all'AIa o alla Lega, ma inviato all'IFAB, è lì che rimane tutto il database. Nei prossimi giorni verrà fuori il verbale di archiviazione della procura federale che ha archiviato la vicenda per mancanza di file audio".

PAROLE SPADAFORA - "Non so più cosa pensare di Spadafora, sto apprezzando il lavoro del Governo, ma il ministro dello Sport davvero non lo capisco. Domani si dovrebbe riprendere con gli allenamenti singoli, ma con queste parole di Spadafora sembra essere messo tutto di nuovo in discussione. Il provvedimento del Viminale conta più delle parole del Ministro dello Sport su Facebook. Quello che accade nel mondo dello sport rispecchia la vita reale: non si sta capendo niente".