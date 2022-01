Marelli: "Manca un rigore, Mertens tocca il pallone col braccio", ma Ferrara lo smentisce

Manca un calcio di rigore alla Juventus. L'ha detto, all'intervallo di Juventus-Napoli, l'ex arbitro Luca Marelli, talent di Dazn: "C'è un episodio su cui nessuno ha protestato ma è da rivedere. Al 42esimo sulla punizione di Cuadrado, c'è un contrato Morata-Mertens e il belga lascia il braccio aperto, poi tende a richiuderlo ma colpisce il pallone col braccio. La sensazione netta è che Mertens abbia toccato il pallone col braccio e che quello sia calcio di rigore". Dallo studio però non è d'accordo CIro Ferrara, l'ex doppio ex smentisce la valutazione dell'ex fischietto: "Lui è in contrasto con Morata, in area le mani si usano ma non c'è un'intenzione, non va verso il pallone".