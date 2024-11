Marelli: "Mariani per Inter-Napoli? Era scontato, grande occasione. VAR non diventi moviola..."

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto l'ex arbitro e commentatore arbitrale di DAZN, Luca Marelli: "Mariani arbitra Inter-Napoli? Era scontato, le designazioni erano preparate. La settimana scorsa Mariani non è stato utilizzato né in Serie A né in Serie B ed è stato nascosto per l'occasione. La partita di domenica è un'occasione per fargli fare un'esperienza importante. Può arbitrare benissimo! Squadra arbitrale? È un match top ed è il meglio che può offrire il campionato in questo momento. Anche la miglior squadra può sbagliare. Speriamo che tutto vada bene per domenica, Mariani l'ho visto bene in questo inizio di stagione, ha iniziato bene e ha arbitrato anche in Champions. Io sono fiducioso per lui.

La spinta non sempre può essere giudicata solo dall'arbitro di campo. La spinta con due mani può essere giudicata anche dalla sala Var. Due mani sulla schiena sono diverse da una. Il rigore su Kvaratskhelia in Napoli-Como era netto, il Var doveva intervenire ed è stato un errore di tutti. Il calcio è un gioco di contatto ed è molto soggettivo. Si cerca di oggettivare il più possibile ma sarà sempre così. Sui piccoli particolari si può essere d'accordo o in disaccordo nonostante ci sia una base di partenza comune a tutti su cui valutare le situazioni. Ultimamente si sta scendendo un po' troppo sulla moviola. Si è perso il concetto iniziale di var. All'inizio il Var doveva essere uno strumento che doveva intervenire solo raramente. Non è un caso che in campo internazionale il Var interviene molto di meno. Il caso più esemplare è stato l'ultimo turno di Champions".