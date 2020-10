Marelli minimizza: "Fourneau in Serie B? Nessun premio o declassamento, semplice turnazione"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro: "Un arbitro che sbaglia viene sospeso, non viene neppure considerato. Da quest’anno le C.A.N. sono unite, quella di Francesco Fourneau non è un premio, né un declassamento, semplice turnazione. Se devono stare a pensare all’ironia becera del web, non riuscirebbero più a fare le designazioni. Per giustificare un presunto errore dell’arbitro, si è creata la differenza tra piede a martello e piede a piattone, una roba assurda. Kessié? Era giallo. L’immagine rilasciata dal fermo immagine dà l’impressione di un fallo grave, ma in realtà Hakimi è stato sfigato ed allo stesso tempo fortunato a non essersi fatto male".