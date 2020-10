Marelli non ha dubbi: "Rosso corretto per Chiesa, bisogna punire l'abitudine del giocatore"

Ieri Federico Chiesa è stato espulso al suo esordio in maglia bianconera nella sfida Crotone-Juventus. Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto sul argomento ai microfoni di Radio 24 News: "Quello che bisogna punire è l'attitudine del giocatore. Se c'è una caviglia rigida, che sia aperta o dritta non cambia nulla: è sempre piede a martello. In presa diretta tutti abbiamo pensato al rosso e al replay è assolutamente corretto".