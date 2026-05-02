Marelli: "Rigore Como? No, Rodriguez allarga la gamba. Come Di Lorenzo con l'Inter..."

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Luca Marelli, ex arbitro e analista, ai microfoni di DAZN ha analizzato gli episodi dubbi di Como-Napoli 0-0: "Un fallo a centrocampo commesso da Ramon con la gamba a terra: a livello visivo sembra un fallo molto più grave. È cartellino giallo per imprudenza o per possibile azione pericolosa: a mio avviso è giusto ammonire, il fallo è volontario ma mancano i parametri per il rosso.

Contatto Jesus Rodriugez-Politano? Dalle immagini laterali qualche dubbio c'è, l'immagine frontale è chiarificatrice: Politano continua la sua corsa e Rodriguez cerca il contatto. Ricorda un po' il contatto in Napoli-Inter per il rigore concesso su Di Lorenzo, anche in questo caso la gamba si allarga anche se di meno. Bravo Fabbri e bravo il VAR a non intervenire sulla decisione di campo".