Marelli sul rigore non dato a Di Lorenzo: "Contatto da non punire"

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista per Dazn, ha analizzato il contatto in area di rigore tra Di Lorenzo e De Ligt, con il difensore azzurro rimasto a terra per diversi secondi: "Il contatto è uno dei tanti episodi che si ripetono simili in Serie A: c'è discontinuità nelle decisioni arbitrali in tal senso, ma secondo me questi non sono contatti tali da decretare un calcio di rigore".