Marelli sullo scontro CR7-Cragno: "Irrati in confusione, anche la CAN lo ha ritenuto da espulsione"

Ospite della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, in onda su Radio 24, l'ex arbitro Luca Marelli è tornato sul controverso episodio che ha visto protagonisti Ronaldo e Cragno durante lo scorso Cagliari-Juventus: "E' stato molto bravo ieri Irrati alla Domenica Sportiva, ma sulla spiegazione dell'episodio Ronaldo vs Cragno è andato in confusione. Vi posso assicurare che anche la CAN lo ha ritenuto un fallo da espulsione, perché un fallo grave di gioco".