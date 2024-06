Marin al Napoli, Chiariello entusiasta: “Operazione geniale! Può essere l'erede di Albiol”

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto al microfono di Radio Crc

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto al microfono di Radio Crc: “De Laurentiis a Marzo, di fronte ad una meravigliosa spigola fritta, mi disse che avrebbe preso Manna. Di concerto con Conte ha piazzato il primo colpo di mercato del Napoli: Rafa Marin.

22 anni, cresce prima nelle giovanili del Siviglia perché lui è di un paesino vicino Siviglia, poi a 14 anni passa dalla cantera del Real Madrid, cresce nel Castiglia e diventa titolarissimo della seconda squadra e di tutte le nazionali giovanili spagnole. Cresce all’ombra di Sergio Ramos e poi quest’anno lo mandano a farsi le ossa all’Alaves dove si impone da titolare. Duttile, un metro e 91, piede destro, rapido, buona impostazione gioco indifferentemente a tre e a quattro e non ha problemi a giocare al centro, a destra o a sinistra. La garanzia è che il Real Madrid non ha mollato il solito ragazzetto di cui non sa che farsene, lo ha mandato a crescere in un grande club europeo come il Napoli e si riserva il diritto di recompra.

Il Napoli spende 11 milioni ma se fra due anni i Real Madrid lo rivuole deve pagare 25 e se lo rivuole fra tre anni deve pagare 35. Il contratto è fino al 2029, ma la genialata è che se esplode il Napoli l’anno prossimo se versa un’altra tranche da 10, la recompra schizzerà al doppio del valore o giù di lì e quindi il Real lo dovrà pagare 50 o 70 milioni.

È una genialata! È un’operazione che non ha niente a che vedere con Natan che è costato circa la stessa cifra ma che veniva dal Bragantino, club di seconda fascia brasiliano che secondo me non è manco malaccio e chissà che con conte non possa dimostrare il suo valore, ma che era una scommessa allo stato puro puro. Rafa Marin è esattamente il clone di Albiol, fateci caso: alto 1,91, stessa stazza, piede destro, capacità di impostazione, entrambi di Siviglia e proveniente dal Real Madrid come Albiol. Potrebbe essere lui l’erede del grande Albiol”.