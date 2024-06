Marino: "Conte manager all'inglese, è una scelta che inverte la politica del Napoli"

Pierpaolo Marino, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Quando il curriculum è così vincente c’è poco da dire, Conte è una scelta che inverte la politica del Napoli e una tappa fondamentale della maturazione della proprietà azzurra.

Conte, escluse le parentesi nelle squadre minori, ha usato sempre la linea del manager inglese, è vietato pensare ad intromissioni sul suo lavoro. Non ha paura di dimettersi e rinunciare al contratto, se ci sono delle cose che non vanno nel suo percorso ci potrebbero essere anche delle sorprese. Il Napoli si è comportato come un club che ha un ranking importante per fare un ulteriore salto di qualità, certo poi tutto si giocherà sulla durata di questi equilibri: il progetto dovrà essere assecondato alla lettera”.