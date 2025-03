Marino fa notare: "Il Napoli già si muove sul mercato, segnale positivo in vista Champions"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio- Terzo Tempo è intervenuto il dirigente sportivo Pierpaolo Marino: "Marianucci è un difensore prospettico, un colpo per il futuro. 9-10 milioni, da come leggo, sono cifre importanti. L'operazione economica si può discutere, ma dal punto di vista tecnico l'operazione è interessante. Si tratta di mettere in rosa degli under funzionali e progettuali, ma è chiaro che non saranno questi gli innesti per affrontare la Champions in modo competitivo. 10 milioni sono una cifra importante, ma la valutazione va fatta dal direttore sportivo. Non sono pochi.

Solet e Beukema? Solet sta facendo molto bene all'Udinese, è stato preso cogliendo un'opportunità. Non ha sempre giocato con continuità, e se non dovesse fermarsi più può confermarsi come uno dei giocatori più forti della Serie A. È stato preso a parametro zero, e oggi andrebbe pagato, ma il fatto che il Napoli faccia parlare e si sta muovendo è positivo. Vuol dire che Conte. Manna e De Laurentiis sanno bene che non si può fare la Champions e le altre competizioni.

Venezia? Tecnicamente è inferiore al Napoli, ma se gli azzurri vanno al "Penzo" in modo compassato e sottovalutando gli avversari allora rischiano. Questa partita vale lo scontro diretto contro l'Inter: vale il 20% del discorso scudetto. Si tratta di una delle partite più importanti di questa stagione. Atalanta-Inter? Il pari è il risultato migliore, ma non è il più probabile. Se il Napoli non avrà la scelleratezza di sprecare l'opportunità i punti guadagnati potrebbero essere 5".